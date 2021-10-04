Відома собівартість iPhone 13 Pro

Існує думка, що Apple заробляє шалені гроші з кожного проданого iPhone. Нібито граючи в преміальному сегменті компанія дозволяє собі встановлювати більш високу різницю між собівартістю і роздрібною ціною телефонів, ніж у Android-виробників. Однак насправді це не так.





Приблизний навар, який купертінівці отримують з кожного проданого iPhone 13 Pro, став відомий завдяки команді ентузіастів iFixit. Фахівці розібрали новинку і проаналізували вартість її комплектуючих.

Загальна вартість всіх деталей iPhone 13 Pro склала $ 570 . Це майже на 22 долара більше, ніж в минулому поколінні: на кожен iPhone 12 Pro Apple витрачала $ 548.5.

Ціна продажу iPhone 13 Pro в США стартує з позначки $999, тобто виходить ~ 420 доларів виручки з кожного реалізованого смартфона. Для порівняння: Samsung витрачає на комплектуючі одного Galaxy S21 + $508, продає модель в США за ті ж $ 999, і отримує з телефону $ 491.

Варто враховувати, що підсумкова ціна гаджета формується не тільки з собівартості комплектуючих, але і витрат на дизайн, логістику, складання, маркетинг. Однією з ключових статей супутніх витрат є розробка ПО і підтримка пристроїв. Тут Apple з її 5 роками оновлень iOS втрачає ще більше, ніж Samsung і інші Android виробники, оновлюють свої флагмани по 2-3 роки.

Аналітичні видання пишуть, що з кожного iPhone після сплати податків Apple отримує $ 150 чистого прибутку.

Цікавою особливістю iPhone 13 Pro, яку виявила інша команда – TechInsights, став факт використання в смартфоні оперативної пам’яті формату LPDDR4X. Виробники Android-флагманів вже досить довгий час активно використовують сучасніший формат LPDDR5.

Більшу частину компонентів, задіяних в iPhone 13 Pro, Apple виробляє самостійно. Інші деталі корпорація закуповує у таких компаній як: Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo і Broadcom.