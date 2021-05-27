Названо кращі компактні смартфони з топовими характеристиками в 2021 році

Виробники сучасних смартфонів зовсім не паряться про їх розміри. Майже всі нові моделі величезні та лопатоподібні, тому тим, хто вважає за краще компактні пристрої, не так-то просто підібрати нормальний апарат. А щоб він ще й працював адекватно – так взагалі. Щоб наші читачі не займалися цим самостійно, ми знайшли три компактних смартфони, які здатні виконувати будь-які завдання без нарікань.





№3 – Pixel 5

Pixel 5 – компактний (70.4 × 144.7 × 8 мм) смартфон від Google. Побудований він на базі процесора Snapdragon 765G, який в більшості сценаріїв експлуатації мало чим відрізняється від флагманських чіпсетів. 6-дюймова OLED панель оновлюється з частотою 90 Гц і добре підходить як для перегляду відео, так і для інших завдань.

За рахунок фірмової програмної оптимізації пара сенсорів 12 + 16 МП робить одні з кращих знімків в сегменті, а стереодинаміки, в свою чергу, продукують гучний і об’ємний звук. Вишенька на торті переваг Pixel 5 – тривалий час підтримки оновлень. Нові версії ОС будуть прилітати на гаджет ще років 3-4.



№2 – iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro – ще один смартфон, з яким легко впоратися однією рукою за рахунок розмірів (71.5 × 146.7 × 7.4 мм) корпусу. Є сертифікація за стандартом IP68 і крутий 6.1-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 2532 на 1170 пікселів. Для створення знімків тут використовується потрійна камера з ультраширіком і телевіком в ролі додаткових модулів. Якість відмінна – з фірмовою м’якою передачею кольору і високою деталізацією. Також девайс має в своєму арсеналі новий Apple A14 на слоті процесора, гучні стереодинаміки і підтримку 20-ватної швидкої зарядки.



№1 – Samsung Galaxy S21

Рекомендуємо Galaxy S21 всім, хто хоче купити компактний смартфон. Розміри корпусу з преміальних матеріалів складають 71.2 × 151.7 × 7.9 мм, є вологозахист IP68. На відміну від інших представників рейтингу, OLED екран корейського апарату оновлюється з частотою 120 Гц, що дає зовсім інший користувальницький досвід. Побудований гаджет на базі Exynos 2100, який доповнюється 8 ГБ оперативної пам’яті. Дует потужний, тягне будь-які ігри та програми. Все це доповнюється днем автономної роботи навіть при активному навантаженні, трендовим дизайном і топовими фотоможливостями.

