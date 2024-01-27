Ніяких OLED: Nintendo Switch 2 отримає величезний LCD-дисплей

Видання Bloomberg, посилаючись на аналітиків Omdia, повідомляє, що реліз довгоочікуваної консолі Nintendo Switch 2 відбудеться вже цієї осені.

За словами джерела, Nintendo Switch 2 буде оснащений 8-дюймовим РК-екраном. Аналітики ґрунтуються на статистику постачальників дисплеїв. Це буде однією з головних змін у новому “світчі”. Нагадаємо, оригінальна консоль отримала 6,2-дюймовий LCD-екран, а OLED-версія – 7-дюймовий.

Інсайдери впевнені, що реліз Nintendo Switch 2 у 2024 році знову сколихне індустрію портативних консолей. Жодних інших подробиць про характеристики пристрою не розкривають.

Раніше стало відомо, що Nintendo вперше продемонструвала Switch 2 розробникам ігор на виставці Gamescom. Згідно з витоками, девайс буде оснащений чипсетом Nvidia Tegra 239, який забезпечить роздільну здатність 1080p із трасуванням променів.

Чекаємо офіційного анонсу Nintendo ближче до весни.