Опубліковано ТОП кращих процесорів для ігор на травень

AMD Ryzen 7 7800X3D – це найкращий сучасний процесор для ігор, який має не тільки феноменальну продуктивність, а й відмінну енергоефективність. Крім того, годиться для розгону. Але в робочих завданнях, на жаль, чип уже не такий хороший. Альтернатива від Intel – Core i7-14700K.

Найбільш вдала доступна модель – AMD Ryzen 5 7600X. За адекватний цінник гравець отримує ЦП, який підходить як для бюджетних збірок, так і для ПК середнього рівня. Як альтернативу можна розглянути Intel Core i5-13400 або AMD Ryzen 7 5700X3D.

AMD Ryzen 9 7950X3D визнаний найкращим ігровим процесором, який також годиться і для роботи. Альтернатива – Intel Core i9-13900K.

Найкращий процесор для ігор середнього рівня – це Intel Core i5-13600K. Він недорогий, хороший і в іграх, і в роботі, але енергоефективність залишає бажати кращого. Альтернатива – AMD Ryzen 7 5800X3D.

Core i3-13100F потрапив у топ, як найкращий бюджетний процесор Intel. Альтернатива – AMD Ryzen 5 5600. А найцікавіша модель із вбудованим iGPU – це AMD Ryzen 5 8600G.