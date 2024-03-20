Українцям слід готуватися до здорожчання смартфонів Xiaomi

Компанія Xiaomi відзначила зростання середньої ціни своїх пристроїв на 19% минулого року і має намір продовжувати свою стратегію, акцентуючи увагу на зміцненні позицій у високому ціновому сегменті. Про це повідомляє портал MyDrivers.

На ринку Китаю Xiaomi демонструє впевнене зростання, маючи 20% поставок преміальних моделей від загального обсягу в 2023 році, що збільшилося до приблизно 28% в останньому кварталі. Це вказує на намір компанії розширити свою частку на батьківщині в преміальному сегменті.

За даними аналітиків, Xiaomi зміцнила свої позиції на ринку смартфонів у ціновому діапазоні від 4000 до 6000 юанів (приблизно 51-76 тис. гривень), досягнувши 16,9% ринкової частки у 2023 році, що на 9,2% більше порівняно з 2022 роком. У четвертому кварталі 2023 року компанія посіла лідируючі позиції в цьому ж ціновому сегменті, маючи 28,2% частки ринку.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбінг наголосив, що в поточному році компанія продовжить розвивати і посилювати свою лінійку преміальних смартфонів. У компанії очікують, що їхні смартфони увійдуть у категорію від 6000 до 10000 юанів (близько 76-127 тис. гривень) і дорожче.

Представлений у лютому флагманський Xiaomi 14 Ultra в Китаї коштує 6,5 тис. юанів (близько 80 тис. гривень), тоді як його ціна в Європі становила €1,5 тис, що дорожче, ніж за Samsung Galaxy S24 Ultra або iPhone 15 Pro Max.