Samsung презентувала телевізор за 5 млн. гривень

Корейська компанія Samsung випустила свій найбільший телевізор з екраном micro-LED. Раніше в асортименті бренду були тільки 89- і 101-дюймові моделі, проте новий “гігант” отримав дисплей розміром 114 дюймів.

Вартість такого телевізора вражає уяву. За модель просять 132 000 доларів (трохи більше 5 млн гривень). Компанія каже, що це найбільший телевізор із дисплеєм micro-LED в історії.

Тому, хто встигне купити новий телевізор до кінця травня 2024 року, Samsung обіцяє подарувати другий телевізор Neo QLED QND900 на 85 дюймів, знижку на придбання саундбара JBL L100 MK2 і купон на проживання в люксовому готелі Signiel Seoul у Сеулі на суму 2200 доларів.

Продажі дорогого телевізора вже стартували в Південній Кореї в магазині Samsung Store Hyundai Pangyo.

Кан Джин-сун, керуючий директор Samsung Electronics Korea, сказав: “micro-LED – це ідеальний дисплей із перевагами всіх телевізорів на ринку. Ми розширимо можливості споживачів, які дізнаються цінність надвисокоякісних дисплеїв за допомогою найкращих технологій на ринку ультра-преміум-телевізорів”.

micro-LED, дійсно, є одним із найкращим рішенням. Такі дисплеї мають високу контрастність і можливість передавати справжній чорний колір. Однак, на відміну від OLED-матриць, micro-LED не вигорають з часом.