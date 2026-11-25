У мобільному застосунку YouTube з’являється нова кнопка, яка мала б зробити перегляд зручнішим. Проте частина користувачів уже встигла на неї поскаржитися. Паралельно Google, схоже, готує ще одну зміну, а саме можливість вибирати іконку застосунку.

Звук вимикається одним дотиком

Дедалі більше користувачів помічають у плеєрі кнопку, яка дає змогу швидко вимкнути та ввімкнути звук у відео. Тепер не потрібно тягнутися до фізичних клавіш гучності, достатньо одного дотику до екрана. У вебверсії YouTube така кнопка є давно і працює без нарікань.

Так виглядає нова кнопка вимкнення звуку в плеєрі мобільного YouTube. Користувачі скаржаться, що її легко зачепити під час перемотування

У мобільному застосунку все виявилося не так гладко. Частина користувачів скаржиться, що кнопку легко натиснути випадково, наприклад під час перемотування відео. Інші кажуть, що нова іконка просто відволікає. Кнопку вмикають на боці серверів Google, тож поки вона доступна не всім. Цікаво, що деякі бачать її на iOS, але не на Android, хоча на обох пристроях стоїть остання версія застосунку і той самий обліковий запис. Офіційного графіка поширення немає.

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YouTube дасть змінити іконку

У тестовій версії застосунку також знайшли сліди функції, яка дозволить замінити стандартну іконку YouTube на іншу. Йдеться щонайменше про сім додаткових варіантів, хоча у фінальній версії їхня кількість може змінитися.

Серед нових іконок є і ностальгічні. Наприклад, старий логотип із чорним «You» і червоним «Tube» або телевізор, як у першого застосунку YouTube для iPhone

Серед іконок будуть і відсилання до минулого, наприклад дизайн із чорним написом «You» на білому тлі та словом «Tube» у червоному заокругленому прямокутнику. Ще одна іконка у вигляді телевізора нагадує про застосунок YouTube на перших iPhone. Дата запуску функції невідома, а дехто припускає, що вибір іконки буде доступний лише передплатникам YouTube Premium.