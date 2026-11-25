В мобильном приложении YouTube появляется новая кнопка, которая должна сделать просмотр более удобным. Однако часть пользователей уже успела пожаловаться на неё. Параллельно с этим Google, похоже, готовит ещё одно изменение, а именно возможность выбирать значок приложения.

Звук отключается одним касанием

Все больше пользователей замечают в плеере кнопку, позволяющую быстро выключать и включать звук в видео. Теперь не нужно тянуться к физическим кнопкам громкости, достаточно одного прикосновения к экрану. В веб-версии YouTube такая кнопка есть уже давно и работает без нареканий.

Так выглядит новая кнопка отключения звука в плеере мобильного YouTube. Пользователи жалуются, что её легко задеть при перемотке

В мобильном приложении всё оказалось не так гладко. Часть пользователей жалуется, что кнопку легко нажать случайно, например, при перемотке видео. Другие говорят, что новая иконка просто отвлекает. Кнопка включается на стороне серверов Google, поэтому пока она доступна не всем. Интересно, что некоторые видят её на iOS, но не на Android, хотя на обоих устройствах установлена последняя версия приложения и использовается одна и та же учётная запись. Официального графика внедрения нет.

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YouTube позволит изменить иконку

В тестовой версии приложения также обнаружили следы функции, которая позволит заменить стандартную иконку YouTube на другую. Речь идет как минимум о семи дополнительных вариантах, хотя в финальной версии их количество может измениться.

Среди новых значков есть и ностальгические. Например, старый логотип с чёрным «You» и красным «Tube» или телевизор, как в первом приложении YouTube для iPhone

Среди значков будут и отсылки к прошлому, например, дизайн с чёрной надписью «You» на белом фоне и словом «Tube» в красном закруглённом прямоугольнике. Еще одна иконка в виде телевизора напоминает о приложении YouTube на первых iPhone. Дата запуска функции неизвестна, а некоторые предполагают, что выбор иконки будет доступен только подписчикам YouTube Premium.