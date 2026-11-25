Microsoft обновила список устаревших функций Windows 11, и на этот раз речь идет не о нововведениях, а об удалении. Под сокращение попали поддержка протокола MTP через Bluetooth и отдельное приложение Microsoft Family Safety для Windows.

MTP (Media Transfer Protocol) используется для доступа к файлам на смартфонах, цифровых камерах и портативных плеерах. Благодаря ему можно просматривать содержимое подключенного устройства, получать информацию о медиафайлах и синхронизировать медиатеки. Беспроводной вариант протокола со временем исчезнет из системы, а для работы с файлами через MTP компания рекомендует подключать устройства с помощью USB-кабеля. Точных сроков Microsoft не называет.

Обычная отправка файлов через Bluetooth никуда не денется, поскольку для этого Windows использует другой профиль — Object Push Profile (OPP). Поэтому большинство пользователей этих изменений даже не заметят. Обмениваться файлами с телефоном удобнее через USB или приложение «Связь с телефоном», а скорость MTP через Bluetooth и так была мизерной.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Второе изменение касается родительского контроля. Приложение Microsoft Family Safety для Windows постепенно исчезнет из операционной системы и Microsoft Store к концу 2027 года. Сам сервис продолжит работать, просто управлять семейными настройками придется через мобильное приложение Microsoft Family Safety или веб-версию.

Стоит помнить, что статус «устаревшая» не означает немедленного удаления. Обе функции пока работают в существующих системах, а удалить их Microsoft планирует в будущих обновлениях Windows 11.