Компания Google разработала масштабную виртуальную экосистему под названием Mirror Dimension, которая фактически представляет собой альтернативную версию интернета. В ней работают имитации реальных сайтов, социальных сетей, интернет-магазинов и даже банковских сервисов. Проект был создан для безопасного тестирования искусственного интеллекта Gemini, который постепенно получает возможность самостоятельно выполнять задачи в браузере Chrome.

Главная проблема таких ИИ-агентов заключается в непредсказуемости их поведения. Они должны уметь ориентироваться на незнакомых сайтах, выполнять сложные операции и противостоять кибератакам. В то же время выпускать недостаточно проверенные системы в реальный Интернет опасно, особенно когда речь идет о финансовых операциях или персональных данных пользователей.

Как работает альтернативный интернет от Google

Mirror Dimension представляет собой полностью изолированную цифровую среду, контролируемую инженерами Google. Внутри неё ИИ-агенты могут посещать сайты, оформлять заказы, вводить промокоды, взаимодействовать с социальными сетями и выполнять другие повседневные задачи.

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Для создания этой экосистемы компания привлекла множество специализированных ИИ-агентов, которые автоматически разрабатывали веб-сайты и приложения, а также наполняли их реалистичным контентом. Это позволило быстро сформировать разнообразную среду, максимально приближенную к реальному интернету.

Особое внимание уделили кибербезопасности. Во время испытаний агенты сталкиваются с попытками манипуляций посредством скрытых инструкций на веб-страницах. Такие проверки помогают определить, способен ли искусственный интеллект распознавать опасные команды и не выполнять их.

Инженерам пришлось обойти защиту Chrome

Чтобы обеспечить реалистичность экспериментов, разработчикам Google пришлось даже создать поддельные цифровые сертификаты и обойти отдельные механизмы проверки браузера Chrome. Это стало возможным благодаря полному контролю над тестовой сетью.

В компании подчеркивают, что подобные эксперименты не представляют угрозы для обычных пользователей. Сами ИИ-агенты, проходящие испытания, также не располагают инструментами для проведения кибератак.

В будущем Google планирует предоставить доступ к Mirror Dimension другим своим подразделениям. Это позволит использовать альтернативный интернет для тестирования не только браузерных ИИ-агентов, но и других продуктов компании, основанных на искусственном интеллекте.