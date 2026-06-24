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Народный Nothing Phone (4b) был замечен в Geekbench со скромными характеристиками

Смартфон Nothing Phone (4b) (модель A009P) прошел тестирование в Geekbench. Он оснащён бюджетным чипом Snapdragon 6 Gen 4, всего 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 16. Презентация этого ультрабюджетного устройства запланирована на 7 июля.

Автор:
GSMinfo
Nothing Phone (4b)

В интернет-базе популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования будущего смартфона от компании Nothing. Модель под кодовым номером A009P, которая должна выйти на рынок под названием Nothing Phone (4b), разочаровала экспертов своими техническими характеристиками. Официальная премьера устройства ожидается уже 7 июля 2026 года.

Результаты тестирования и аппаратное обеспечение

Согласно утечке, аппаратной основой новинки станет процессор начального уровня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Однако самым большим разочарованием для техноблогеров стал объем оперативной памяти — смартфон получил всего 8 ГБ ОЗУ. В современных реалиях такого объема может оказаться недостаточно для запуска сложных локальных нейросетей, поэтому на продвинутые функции на базе искусственного интеллекта (ИИ) рассчитывать не стоит.

В синтетических тестах гаджет показал следующие результаты:

  • Одноядерный режим (Single-Core): 1088 баллов.
  • Многоядерный режим (Multi-Core): 3155 баллов.
  • Графический тест OpenCL: 2896 баллов.

Эти цифры подтверждают, что устройство не претендует на высокую производительность и создается как максимально доступная альтернатива модели Nothing Phone (4a). В качестве операционной системы «из коробки» будет использоваться актуальная версия Android 16 с фирменной минималистичной оболочкой Nothing OS.

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