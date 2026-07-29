Вместо миски с рисом: UAG представила чехлы, которые сушат залитые водой гаджеты

Производитель защитных аксессуаров Urban Armor Gear (UAG) в партнерстве с компанией DRYOUT представил серию Rescue Pouch — чехлы и сумки, предназначенные для спасения электроники, попавшей под воду. Идея заключается в том, чтобы заменить популярный, но сомнительный с точки зрения эффективности способ погружения смартфона в рис.

Как это работает

В отличие от риса, который лишь пассивно впитывает влагу из воздуха, в аксессуарах серии Rescue Pouch используется активный осушающий материал. Перед использованием устройство необходимо полностью выключить, снять с него защитный чехол, отсоединить зарядный кабель и вытереть остатки воды, после чего поместить в сумку.

Время высыхания зависит от степени намокания: если речь идет о дожде или поте, потребуется от двух до пяти часов, а после полного погружения в воду — от трёх до двенадцати часов.

Чехлы рассчитаны на многократное использование: после насыщения влагой их можно «восстановить», высушив на солнце, с помощью фена или осторожно прогрев в духовке, чтобы накопленная жидкость испарилась.

Ассортимент и цены

Продукт Цена Чехол для смартфона 35 долларов Чехол для беспроводных наушников 35 долларов Сумка через плечо Tech Crossbody Sling 50 долларов Чехол для 16-дюймового ноутбука 70 долларов

Производитель отмечает, что аксессуары могут пригодиться даже для устройств с высокой степенью защиты IP67 и IP68 — ведь такие сертификаты не гарантируют абсолютной герметичности, особенно после длительной эксплуатации или повреждения уплотнителей.

Почему рис не работает

Распространенный совет о том, что залитый водой телефон нужно положить в рис, основан на том, что рис гигроскопичен, то есть способен впитывать влагу. Однако, как отмечается в материале, её действие не имеет ничего общего с магией: рис вытягивает влагу преимущественно из воздуха вокруг устройства, а не изнутри корпуса, к тому же мелкая пыль и крошки могут попасть в разъёмы.

Стоит отметить, что производитель пока не обнародовал результаты независимых испытаний эффективности новых аксессуаров, поэтому судить о реальных шансах спасти залитое устройство пока рано.