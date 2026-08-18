Спутники NASA научились ориентироваться «по звёздам» — только вместо звёзд это другие спутники и космический мусор

На протяжении веков моряки ориентировались по звёздам. NASA адаптировала этот принцип к космической эре с поправкой на реальность — теперь ориентирами служат не созвездия, а тысячи спутников и обломков, кружащих вокруг Земли. Агентство сообщило об успешном испытании системы FALCON в рамках миссии Starling, которая позволяет космическому аппарату определять своё положение вообще без GPS.

Технологию NASA разработала совместно со стартапом EraDrive, возникшим в Стэнфорде, и её главное преимущество заключается в том, что она не требует никакого нового «железа». Используются обычные бортовые камеры, которые и так установлены на аппарате. В память спутника загрузили каталог из примерно 20 тысяч космических объектов с их прогнозируемыми орбитами, а алгоритм сравнивает то, что реально видит камера, с тем, что должно было бы быть видно с расчетной точки. По совпадениям и расхождениям система вычисляет собственные координаты — и заодно уточняет орбиты самих «ориентиров».

Результаты трёхдневного эксперимента оказались красноречивыми. Система без какого-либо вмешательства операторов уточнила орбитальные данные более 200 объектов, причём точность её оценок превысила имеющиеся каталожные данные. То есть аппарат не только сориентировался самостоятельно — он ещё и выступил в роли бесплатного корректора общего каталога космического мусора, который человечество ведёт с помощью наземных радаров.

Далее NASA планирует усложнить задачу и задействовать обмен данными между всеми четырьмя аппаратами Starling, запущенными ещё в 2023 году, — чтобы спутники совместно уточняли положение друг друга. Стратегическая цель выходит за пределы околоземной орбиты. Возле Луны или Марса GPS не работает в принципе, а связь с наземными станциями слежения дорогая и медленная, поэтому автономная навигация по видимым объектам может стать штатным инструментом дальних миссий — и существенно разгрузить наземную инфраструктуру уже сегодня.

Напомним, что способность точно знать, кто и где находится на орбите, имеет и аспект безопасности. Ранее мы писали о китайском Shijian-31, который вышел на нетипичную орбиту с возможностью «обойти» весь геостационарный пояс — за такими маневрами западные аналитики следят как раз с помощью каталогов космических объектов.