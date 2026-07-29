Космічний патрульний: китайський апарат за 23 дні обходить увесь “супутниковий пояс” Землі

Китайський супутник Shijian-31 привернув увагу західних аналітиків незвичною траєкторією: замість того щоб зайняти фіксовану позицію над одним меридіаном, апарат методично «обходить» увесь геостаціонарний пояс, де розташовані сотні комерційних і військових супутників.

Орбіта, якої раніше не використовували

Апарат запустили 16 червня 2026 року ракетою Long March 3B/E із космодрому Січан. Він рухається орбітою типу «Молнія» — сильно витягнутою, з нахилом близько 63,4° та ексцентриситетом 0,69. Проте, на відміну від чотирьох інших китайських апаратів на подібних орбітах, які «зависають» над арктичними широтами, Shijian-31 налаштований так, щоб проводити найбільше часу над екваторіальними районами.

Параметр Значення Дата запуску 16 червня 2026 року Ракета-носій Long March 3B/E (Січан) Нахил орбіти ~63,4° Ексцентриситет 0,69 Період обертання ~12,5 години Висота перигею близько 2000 км Повний обхід поясу GEO ~23 доби

Ключова особливість — період обертання трохи перевищує стандартні для «Молнії» 12 годин. Через це точка, у якій супутник перетинає площину геостаціонарної орбіти, щоразу зміщується приблизно на 15,7 градуса. Апарат фактично «крокує» уздовж поясу й приблизно за 23 доби здійснює повний оберт на 360 градусів, послідовно опиняючись поблизу різних супутників.

Shijian-31: a satellite with an orbit we have never seen before



China launched Shijian-31 on June 16 from Xichang, officially described as a "space environment detection" mission. The orbital elements suggest more going on.



The inclination 63.46° sits at the value where perigee… pic.twitter.com/rxRPrkOEEm — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) July 21, 2026

Що це означає

За словами Грега Гіллінджера з компанії Integrity ISR, самі по собі орбіти типу «Молнія» добре вивчені, однак конкретна орієнтація цієї орбіти та її зв’язок із геостаціонарним поясом — нетипові. Аналітики зазначають, що така схема руху характерна для інспекційних і розвідувальних апаратів: вона дає регулярні можливості для спостереження за чужими супутниками.

Водночас фахівці застерігають від перебільшень: у точках перетину Shijian-31 проходить приблизно на 2000–2500 км вище за геостаціонарну орбіту, тож із такої відстані він навряд чи здатен отримувати детальні зображення — радше фіксувати сам факт присутності об’єктів. Утім, за оцінками, відносно невеликий гальмівний імпульс близько 50 м/с дозволив би знизити апогей до висоти геостаціонарної орбіти й проходити безпосередньо поблизу інших апаратів.

Очікується, що переміщення супутника поясом призведе до почастішання попереджень про зближення та посиленої уваги з боку Космічного командування США. Офіційно Китай повідомив лише, що апарат призначений для «дослідження космічного середовища», не розкриваючи деталей місії.