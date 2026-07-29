Наука

Космічний патрульний: китайський апарат за 23 дні обходить увесь “супутниковий пояс” Землі

Китайський апарат Shijian-31 вивели на нетипову витягнуту орбіту, яка дозволяє йому послідовно проходити повз усі супутники геостаціонарного поясу приблизно за 23 доби.

Автор:
Pavlo Томенко

Китайський супутник Shijian-31 привернув увагу західних аналітиків незвичною траєкторією: замість того щоб зайняти фіксовану позицію над одним меридіаном, апарат методично «обходить» увесь геостаціонарний пояс, де розташовані сотні комерційних і військових супутників.

Орбіта, якої раніше не використовували

Апарат запустили 16 червня 2026 року ракетою Long March 3B/E із космодрому Січан. Він рухається орбітою типу «Молнія» — сильно витягнутою, з нахилом близько 63,4° та ексцентриситетом 0,69. Проте, на відміну від чотирьох інших китайських апаратів на подібних орбітах, які «зависають» над арктичними широтами, Shijian-31 налаштований так, щоб проводити найбільше часу над екваторіальними районами.

ПараметрЗначення
Дата запуску16 червня 2026 року
Ракета-носійLong March 3B/E (Січан)
Нахил орбіти~63,4°
Ексцентриситет0,69
Період обертання~12,5 години
Висота перигеюблизько 2000 км
Повний обхід поясу GEO~23 доби

Ключова особливість — період обертання трохи перевищує стандартні для «Молнії» 12 годин. Через це точка, у якій супутник перетинає площину геостаціонарної орбіти, щоразу зміщується приблизно на 15,7 градуса. Апарат фактично «крокує» уздовж поясу й приблизно за 23 доби здійснює повний оберт на 360 градусів, послідовно опиняючись поблизу різних супутників.

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Що це означає

За словами Грега Гіллінджера з компанії Integrity ISR, самі по собі орбіти типу «Молнія» добре вивчені, однак конкретна орієнтація цієї орбіти та її зв’язок із геостаціонарним поясом — нетипові. Аналітики зазначають, що така схема руху характерна для інспекційних і розвідувальних апаратів: вона дає регулярні можливості для спостереження за чужими супутниками.

Водночас фахівці застерігають від перебільшень: у точках перетину Shijian-31 проходить приблизно на 2000–2500 км вище за геостаціонарну орбіту, тож із такої відстані він навряд чи здатен отримувати детальні зображення — радше фіксувати сам факт присутності об’єктів. Утім, за оцінками, відносно невеликий гальмівний імпульс близько 50 м/с дозволив би знизити апогей до висоти геостаціонарної орбіти й проходити безпосередньо поблизу інших апаратів.

Очікується, що переміщення супутника поясом призведе до почастішання попереджень про зближення та посиленої уваги з боку Космічного командування США. Офіційно Китай повідомив лише, що апарат призначений для «дослідження космічного середовища», не розкриваючи деталей місії.

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