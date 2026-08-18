Прибиральник, який ніколи не йде додому: робот Spot постійно триматиме чистоту в громадських туалетах

Громадські туалети — місце, де гарний сервіс ламається найчастіше. Навіть у пристойних аеропортах і торгових центрах між візитами прибиральників минають години, а потік відвідувачів за цей час робить свою справу. Південнокорейські дизайнери Янву Чой і Є Джин Лі запропонували технологічне вирішення цієї вічної проблеми — автономного робота Spot, концепт якого опублікували на платформі Behance.

Ідея проста й тому приваблива. Замість прибирання за розкладом — реакція на забруднення в реальному часі. Компактний робот чергує у вбиральні на своїй зарядній станції та активується щоразу після виходу відвідувача. Далі працює набір спеціалізованих інструментів, серед яких мініатюрні маніпулятори для збирання сміття з розпилювачами дезінфектора та механізми в основі корпусу, що пилососять і миють підлогу. Зовні апарат виглядає дружньо — напівпрозорий біло-блакитний корпус найбільше нагадує звичну сушарку для рук, тож у інтер’єрі вбиральні робот не виглядав би чужорідно.

Автори чесно закладають у концепт і побутові обмеження. Стаціонарна док-станція не має підключення до водогону, тож резервуари з водою й дезінфекційним засобом персоналу доведеться поповнювати вручну — повністю автономним прибирання все ж не буде. Як перше середовище застосування дизайнери бачать аеропорти з їхнім цілодобовим потоком пасажирів і високими вимогами до чистоти.

Важливе застереження — це поки що дизайнерський концепт, а не готовий продукт із датою виходу. Втім, напрямок цілком реалістичний, адже роботи-прибиральники підлог давно працюють у тих самих аеропортах і моллах, і спеціалізація «туалетного» формату виглядає логічним наступним кроком. Питання радше в економіці — чи буде такий черговий робот дешевшим за звичайний графік клінінгу.

Нагадаємо, сервісні роботи тим часом стрімко розумнішають. Раніше ми писали про модель Dyna-2, натреновану на мільйоні годин людських відео, — роботи на її базі вже працюють у готелях, ресторанах і пральнях.