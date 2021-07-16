Hardnews

Визначено найпотужніший смартфон у світі: він коштує менше 20 тисяч гривень

16.07.2021
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Nubia Red Magic 6

У AnTuTu показали свіжий рейтинг найбільш продуктивних смартфонів на глобальному ринку. Перше місце зайняв геймерський Nubia Red Magic 6 з результатом 842 тисячі балів.


На території України девайс офіційно не продається, однак на AliExpress його можна знайти за ціною 17-19 тисяч гривень.

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Друге місце посів ще один ігровий смартфон Asus ROG Phone 5, а бронза дісталася iQOO 7.

Також в десятку кращих увійшли Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i і Redmi K40 Pro. Всі вони працюють на топовому чіпі Snapdragon 888 від Qualcomm.

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16.07.2021
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