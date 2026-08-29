Таємничий китайський «винищувач» виявився макетом: його роками приймали за секретний літак

Одна із загадок навколо китайської військової авіації отримала несподіване пояснення. Конструкція, яку раніше помічали на супутникових знімках і порівнювали з J-20 та можливим секретним одномоторним stealth-винищувачем, виявилася повнорозмірним тренажером для пожежників.

Нові фотографії показують китайських військових рятувальників безпосередньо біля незвичайної машини під час навчань. На кадрах її обливають водою, а навколо імітується пожежа. Авіаційний аналітик Андреас Рупрехт, який спеціалізується на китайській військовій авіації, звернув увагу, що конструкція дуже схожа на об’єкт, який раніше бачили в районі колишнього аеропорту Jining Qufu.

На супутникових фото він виглядав значно цікавіше

Загадковий апарат привернув широку увагу у 2025 році. З висоти він мав характерне ромбоподібне дельта-крило, переднє горизонтальне оперення та два вертикальні стабілізатори.

Загальна форма нагадувала J-20, але пропорції відрізнялися настільки, що виникли припущення про новий експериментальний винищувач. Інші спостерігачі розглядали простіші варіанти — макет, військовий хибний об’єкт або обладнання для наземних випробувань.

Тепер детальні фотографії дозволяють значно впевненіше говорити про його призначення. Макет потрібен для відпрацювання дій аварійних служб при загорянні бойового літака. Подібні тренажери використовують військові та цивільні пожежні служби в різних країнах: від них не вимагається точне копіювання справжнього літака, достатньо відтворити основні елементи конструкції та можливі зони займання.

Через це китайський тренажер одночасно нагадує кілька реальних машин. Його крила та переднє оперення схожі на J-20, тоді як форма кабіни на нових фотографіях більше нагадує новіший J-35.

Але не всі загадкові об’єкти пояснені

Історія на цьому не закінчується. Ще у 2022 році на авіабазі Lintao супутники зафіксували інші конструкції, які також нагадували J-20. Вони мали довший і вужчий ніс та іншу форму крила, тому нові фотографії пожежного тренажера не доводять, що й ті об’єкти використовувалися для тієї самої мети.

Вони могли бути іншими навчальними макетами, обладнанням для перевірки інфраструктури або військовими приманками, які з повітря повинні виглядати як справжні літаки. Їхнє точне призначення досі невідоме.

Китай стрімко нарощує парк справжніх J-20

Поява таких тренажерів має цілком практичне пояснення. Китайський парк сучасних бойових літаків швидко збільшується, а разом із ним зростає потреба в технічному персоналі, рятувальниках та інфраструктурі.

За оцінкою Рупрехта, до середини 2026 року Китаю могли поставити вже близько 500 винищувачів J-20 різних версій. Вони експлуатуються щонайменше 14 бойовими частинами та трьома випробувальними й навчальними базами. Це не офіційні дані Пекіна, а оцінка на основі відкритих джерел.

Масштаб зростання добре видно в довшій перспективі. RUSI оцінював парк J-20 у 2020 році приблизно у 50 машин із темпом виробництва близько 20 літаків на рік. Наприкінці 2025 року виробництво модернізованих J-20A та двомісних J-20S, за оцінкою інституту, могло досягти вже близько 120 літаків на рік.

Тому сама поява спеціальних макетів для підготовки аварійних служб уже не виглядає дивною. Китай будує не лише дедалі більше сучасних винищувачів, а й усю інфраструктуру навколо них — і іноді її елементи на супутникових фото виявляються значно загадковішими, ніж є насправді.