Hardnews

Перераховано п’ять неочевидних симптомів раку легенів

16.07.2021
Менше хвилини

Британські лікарі перерахували п’ять неочевидних симптомів, які можуть свідчити про рак легенів. Про це повідомляє видання Daily Express.


У деяких пацієнтів спостерігаються зміни на нігтях – кінчики починають згинатися вниз більше звичайного.

Новини по темі

Біль в руці або плечі може означати певний тип раку легенів, якщо він поширюється на нерви.

Зміни голосу також можуть свідчити про рак. Голос людини може стати більш хриплим, а іноді хворий може почати видавати незвичайні звуки.

Опущені повіки можуть говорити про наявність раку легенів через защемлення нервів. Постійна спрага і часте сечовипускання спостерігають у себе 20 відсотків пацієнтів. До інших симптомів відносять кашель з кров’ю або надлишком слизу, болі в грудях.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


16.07.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Експерти назвали моделі кращих радар-детекторів в 2021 році

16.07.2021

Що, насправді, вміють розумні окуляри в 2021 році

15.07.2021

Названо три неочевидні помилки при зарядці смартфона

15.07.2021
Xiaomi Mi 10

Розкрито характеристики Xiaomi Mi 12

15.07.2021
Back to top button