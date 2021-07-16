Перераховано п’ять неочевидних симптомів раку легенів

Британські лікарі перерахували п’ять неочевидних симптомів, які можуть свідчити про рак легенів. Про це повідомляє видання Daily Express.





У деяких пацієнтів спостерігаються зміни на нігтях – кінчики починають згинатися вниз більше звичайного.

Біль в руці або плечі може означати певний тип раку легенів, якщо він поширюється на нерви.

Зміни голосу також можуть свідчити про рак. Голос людини може стати більш хриплим, а іноді хворий може почати видавати незвичайні звуки.

Опущені повіки можуть говорити про наявність раку легенів через защемлення нервів. Постійна спрага і часте сечовипускання спостерігають у себе 20 відсотків пацієнтів. До інших симптомів відносять кашель з кров’ю або надлишком слизу, болі в грудях.