Xiaomi представила дешевий та швидкий роутер Redmi AX6000

Китайська компанія Xiaomi через свій демократичний підбренд Redmi офіційно представила новий дешевий, але швидкий маршрутизатор AX6000. Модель оснащена чотирма антенами та підтримує вісім каналів для посилення прийому.





До роутера можна одночасно підключити до 248 пристроїв. Redmi AX6000 забезпечує загальну швидкість передачі сигналу до 6000 Мбіт/с, розділену між Wi-Fi 2,4 ГГц та 5 ГГц, зі смугою пропускання 160 МГц. Порівняно з торішньою моделлю бренду Redmi AX3000 новинка забезпечує дальність сигналу на 40% більше, а максимальна швидкість зросла взагалі відразу вдвічі.

Основою маршрутизатора став чотириядерний 64-розрядний процесор Filogic 830 (він же MTK7986A) від компанії MediaTek, що працює на тактовій частоті до 2 ГГц. Передбачено 512 Мб пам’яті. Redmi AX6000 пропонується за ціною 489 китайських юанів, що, за поточним курсом, становить близько 2200 гривень.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿