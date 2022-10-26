Названо кращий топовий та середньобюджетний смартфони Xiaomi

Xiaomi дає світу класні гаджети: розумні пилосмоки, ваги та чайники, а також навушники та смартфони. До речі про мобільні телефони — у 2022 році виробник представив декілька дійсно крутих моделей. Вони функціональні, з потужними компонентами та мають стильний вигляд.

У топ-кращих потрапили моделі смартфонів із якісною камерою, сильним акумулятором та іншими високими показниками. Також до уваги бралось враження від користування гаджетом.

Після тестування кращою моделлю Xiaomi визнали 12 Pro. Це флагман, який поєднав у собі відмінну якісь та доступну ціну. Модель дещо схожа на попередню 11-ку, але значно краща. ОС Android 12, графіка Adreno 730. Звук передають стереодинаміки. Рамка смартфона виконана з алюмінію, задня кришка зі скла. Також є версія телефона з екошкіри. Скло — Corning Gorilla Glass Victus.

У телефона діагональ дисплея 6,73 дюйма та матриця AMOLED. Що дійсно круто, так це адаптивна частота оновлення. Всередині встановлений мікропроцесор Snapdragon 8 Gen 1.

Камера із трьома сенсорами на 50 МП, а акумулятор ємністю 4500 мА*г підтримує зарядку на 120 Вт. На тестуванні в AnTuTu набрав 1 мільйон балів. Загалом зарекомендував себе, як дуже плавний та комфортний в експлуатації.

Серед бюджетних моделей у топ потрапив смартфон Xiaomi 12 Lite. Він дещо схожий на звичайний 12, але зарядку підтримує меншу, всього 67 Вт. Цього цілком достатньо, щоб зарядити батарею на 50% всього за 13 хвилин. У цієї моделі операційна система Android 12 та 8ми ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 778G. Діагональ дисплея 6,55, екран QDLED дюймів із розширенням 2400х1080, частотою 120 Гц. Ззовні 3 тильних камери: 108+8+2 Мп, є макро режим та ширококутова камера. Корпус виконаний зі скла та сталі.

Найближчим часом бренд може представити нові смартфони, але ці не втратять актуальності, тому можна їх сміливо обирати ще й у 2023 році.