Смартфони британців «божеволіють» і самі дзвонять у поліцію

Рада начальників національної поліції Великобританії поскаржилася на функцію екстреного виклику, що з’явилася в Android 12 натисканням кнопки включення смартфона. Через нововведення телефонні лінії органів правопорядку заполонили хибні виклики, повідомляє портал Android Authority.

«На національному рівні всі служби екстреної допомоги нині зазнають рекордно високих обсягів викликів. Для цього є кілька причин, але одна з них, на наш погляд, значно сильніша за інші, — це оновлення для Android-смартфонів», — заявили в поліції.

Зазначається, що можливість здійснення швидких екстрених викликів за допомогою кількох натискань кнопки включення з’явилася у смартфонах з виходом Android 12. Ця функція включена у смартфонах Samsung, Google та Xiaomi за замовчуванням.

Представник Google у розмові з журналістами запевнив, що компанія надасть виробникам смартфонів рекомендації щодо запобігання на їхніх пристроях випадкових викликів до екстрених служб. У компанії також зазначили, що тим, хто страждає від цієї проблеми, слід відключити екстрені виклики.

Це вже не перший випадок, коли функція екстрених дзвінків на Android призводить до збільшення обсягу дзвінків. З схожою проблемою стикалися поліцейські в Канаді та США .