Флагман Xiaomi опинився далеко не серед лідерів DxOMark

Флагманський смартфон Xiaomi 13T Pro пройшов тестування камери фахівцями DxOMark та отримав 131 бал, що дозволило йому посісти 38-е місце у загальному рейтингу.

Смартфон Xiaomi 13T Pro надійшов у продаж в Україні наприкінці вересня за ціною від 33 тисяч гривень, продемонстрував хороші результати у фото- та відеозйомці за різних умов освітлення. Експерти похвалили швидку роботу автофокусу у відеорежимі, можливості камери передавати деталі зображення під час зйомки у приміщенні та на вулиці, а також ефективну систему роботи з цифровими шумами.

Водночас камера Xiaomi 13T Pro має деякі недоліки, такі як слабка деталізація при зйомці документів та артефакти на портретах, неточна передача кольору шкіри та нічного режиму.

Молодша модель у лінійці, Xiaomi 13T, яка раніше побувала на тесті DxOMark, набрала на вісім балів менше і зайняла 62 позицію. При цьому флагманський Xiaomi 13T Pro поступився навіть середньобюджетному Google Pixel 7a, який розташувався на 33-му рядку рейтингу.

Лабораторія DxOMark є авторитетним джерелом у сфері оцінки якості камер смартфонів. Однак останнім часом користувачі стали сумніватися в компетентності фахівців, оскільки за результатами тестів на вершині рейтингу виявлялися пристрої, які не викликали особливого захоплення в інших експертів.