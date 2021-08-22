Так виглядає майбутнє: Ілон Маск презентував людиноподібного робота Tesla Bot

Ілон Маск в черговий раз здивував публіку високотехнологічною новинкою. В рамках заходу AI Day (День штучного інтелекту) американський мільярдер анонсував початок виробництва людиноподібних роботів. Їх створенням займеться компанія Tesla, звідси і назва першої моделі – Tesla Bot.





Своїми пропорціями Tesla Bot дуже нагадує людину, його зріст – 172 сантиметри, а вага – 57 кілограмів. Тільки замість обличчя у робота суцільний монітор – на ньому буде виводити корисна інформація. Tesla Bot оснастять просунутою системою штучного інтелекту, схожою на ту, яка встановлена ​​в електромобілях компанії. Робот зможе ходити зі швидкістю до 8 кілометрів на годину і вільно переносити вантажі вагою до 20 кг.

Основне призначення Tesla Bot – виконувати завдання, які занадто рутинні, нудні або небезпечні для живої людини. Робот зможе, наприклад, працювати по дому, купувати продукти для господарів, виконувати прості доручення. Робот буде реагувати на голос і сприймати команди: «будь ласка, візьми цей болт і прикрути його до машини за допомогою гайкового ключа» або «будь ласка, сходи в магазин і принеси мені такі продукти».

«Планується, що Tesla Bot буде доброзичливим», – пожартував Маск. Компанія обмежить його можливості на механічному рівні, щоб якщо щось піде не так, власники могли втекти або пересилити андроїда. Також Маск пообіцяв, що роботи Tesla не забиратимуть у людей їхні робочі місця.

Винахідник зазначив, що виробництво роботів для Tesla по факту не в новинку, адже кожен електромобіль оснащений автопілотом, за складністю можна порівняти з штучним інтелектом. Tesla розраховує представити робочий прототип робота у 2022 році, на презентації показали лише оболонку Tesla Bot без вбудованих функцій.