Hardnews

Так виглядає майбутнє: Ілон Маск презентував людиноподібного робота Tesla Bot

22.08.2021
1 хвилина на прочитання

Ілон Маск в черговий раз здивував публіку високотехнологічною новинкою. В рамках заходу AI Day (День штучного інтелекту) американський мільярдер анонсував початок виробництва людиноподібних роботів. Їх створенням займеться компанія Tesla, звідси і назва першої моделі – Tesla Bot.


Своїми пропорціями Tesla Bot дуже нагадує людину, його зріст – 172 сантиметри, а вага – 57 кілограмів. Тільки замість обличчя у робота суцільний монітор – на ньому буде виводити корисна інформація. Tesla Bot оснастять просунутою системою штучного інтелекту, схожою на ту, яка встановлена ​​в електромобілях компанії. Робот зможе ходити зі швидкістю до 8 кілометрів на годину і вільно переносити вантажі вагою до 20 кг.

Новини по темі

Основне призначення Tesla Bot – виконувати завдання, які занадто рутинні, нудні або небезпечні для живої людини. Робот зможе, наприклад, працювати по дому, купувати продукти для господарів, виконувати прості доручення. Робот буде реагувати на голос і сприймати команди: «будь ласка, візьми цей болт і прикрути його до машини за допомогою гайкового ключа» або «будь ласка, сходи в магазин і принеси мені такі продукти».

«Планується, що Tesla Bot буде доброзичливим», – пожартував Маск. Компанія обмежить його можливості на механічному рівні, щоб якщо щось піде не так, власники могли втекти або пересилити андроїда. Також Маск пообіцяв, що роботи Tesla не забиратимуть у людей їхні робочі місця.

Винахідник зазначив, що виробництво роботів для Tesla по факту не в новинку, адже кожен електромобіль оснащений автопілотом, за складністю можна порівняти з штучним інтелектом. Tesla розраховує представити робочий прототип робота у 2022 році, на презентації показали лише оболонку Tesla Bot без вбудованих функцій.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
22.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Названо найочікуваніші новинки смартфонів 2021 року

22.08.2021

Електромобіль Volkswagen загорівся після завершення зарядки (відео)

22.08.2021

Встановлено рекорд передачі даних по 6G

21.08.2021
iphone

Популярний iPhone рекордно подешевшав в Україні

20.08.2021
Back to top button