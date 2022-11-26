Як залишитися з інтернетом, якщо ваш мобільний оператор його “ріже”

Через планові та аварійні вимкнення електроенергії у абонентів українських операторів почали виникати проблеми зі зв’язком. Під час довготривалих відключень батареї, що живлять базові станції операторів можуть розряджатися. Абоненти ж у цей час втрачають можливість дзвонити та надсилати СМС, не кажучи вже про мобільний інтернет.

Та на щастя цю проблему легко вирішити, адже в Україні ще з березня діє національний роумінг. Завдяки цій послузі абоненти можуть перемикатися на будь-яку іншу мережу – «Київстар», lifecell чи «Vodafone Україна» – якщо у «рідного» оператора зникло покриття.

Про таку можливість нажаль знають ще не всі українці. Хоча національний роумінг зараз може знадобитися кожному. Тож у Мінцифри вирішили роз’яснити абонентам українських операторів, як безкоштовно «подорожувати» між мережами та завжди залишатися на зв’язку.

Щоб перейти на іншу мережу потрібно:

Вимкнути у налаштуваннях телефона автоматичний вибір мережі. У смартфонах на Android це можна зробити так: «Налаштування» – «Мобільна мережа» – «Оператор». На пристроях з iOS так: «Параметри» – «Мобільні дані» – «Вибір мережі». Знайти доступну мережу та обрати її: UA-KYIVSTAR, Vodafone UA чи LIFECELL.

Якщо з першого разу підключитися до мережі не вдалося, пострібно спробувати ще раз або ж обрати мережу іншого оператора. Після переключення на іншу мережу варто провести перевірку, наприклад спробувати надіслати СМС чи зателефонувати.

Зазначимо, що тарифи на дзвінки, СМС та користування інтернетом у національному роумінгу не змінюються. Тобто всі ці послуги в мережі іншого оператора будуть коштувати так само, як і у «рідного».

У Мінцифри також наголосили, що користуючись національним роумінгом абонентам варто принаймні раз на день повертатися до мережі свого оператора. Це можна зробити увімкнувши автоматичний вибір мережі або в ручному режимі.