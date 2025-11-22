Авто

Електрокари Hyundai будуть заряджатись за 3 хвилини

Інженери Hyundai поставили за мету скоротити час зарядки електромобілів до трьох хвилин, щоб цей процес став таким же швидким і звичним, як заправка бензинового авто. У компанії впевнені, що саме такий показник допоможе відкинути останні сумніви щодо переходу на електротранспорт.

Сьогодні електромобілі Hyundai на платформі E-GMP заряджаються з 10 до 80% приблизно за 18 хвилин. Це можливо при використанні 350-кіловатного зарядного пристрою і 800-вольтової системи. Але глава технічного центру Hyundai Motor Europe Тайрон Джонсон впевнений, що клієнти хочуть, щоб час зарядки становив не більше трьох хвилин.

Для досягнення цієї мети Hyundai працює над впровадженням зарядки потужністю 400 кВт. Це дозволить не тільки наблизити час зарядки до бензинової заправки, але і збільшити запас ходу без установки більшої і дорожчої батареї.

Зараз фактичні потужності зазвичай нижчі за заявлені 350 кВт і частіше наближаються до 250 кВт. Лідером за швидкістю зарядки залишається Porsche Taycan з піковими 320 кВт, але ринок швидко змінюється. Наприклад, нові моделі Lucid Gravity і Porsche Cayenne Electric вже переходять на 400 кВт.

