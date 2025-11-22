Метал, що не боїться ключів, та пластиковий “сюрприз”: краш-тест нового OnePlus 15

Відомий техноблогер Зак Нельсон, автор каналу JerryRigEverything, провів свої фірмові “тортури” над новим флагманом OnePlus 15. Результати випробувань виявилися вельми цікавими: смартфон зміг здивувати незвичайною стійкістю корпусу, але водночас викрив важливий нюанс, про який варто знати потенційним покупцям перед вибором кольору.

Справжньою зіркою тесту стала металева рамка пристрою. Виробник використав технологію мікродугового оксидування (Micro-Arc Oxidation), яка на практиці виявилася значно витривалішою за звичне анодування. Покриття продемонструвало феноменальну стійкість: подряпати його металевими предметами вкрай важко, тож сусідство з ключами в кишені цьому смартфону точно не зашкодить.

Проте з матеріалами задньої кришки ситуація неоднозначна. Нельсон звернув увагу, що вибір матеріалу залежить від конкретної версії моделі:

Колір Sandstorm: оснащений пластиковою панеллю. Вона легше дряпається, проте має суттєву перевагу — пластик не розіб’ється при падінні.

оснащений пластиковою панеллю. Вона легше дряпається, проте має суттєву перевагу — пластик не розіб’ється при падінні. Інші варіанти: отримали класичне скляне покриття, яке має преміальний вигляд і краще протистоїть подряпинам, але є крихким.

Що стосується дисплея, то тут обійшлося без несподіванок: захисне скло Gorilla Glass Victus 2 демонструє стандартну для індустрії стійкість, піддаючись подряпинам лише на шостому рівні твердості. Конструкція смартфона загалом виявилася надійною — тест на вигин апарат пройшов без жодних критичних деформацій. Насамкінець блогер розібрав девайс, підтвердивши раніше отримані високі оцінки за ремонтопридатність: процес розбирання виявився відносно простим та логічним.