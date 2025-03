RTX 5070 порівняли з попередницею RTX 4070 в сучасних іграх

Є сенс оновлюватися? GeForce RTX 4070 порівняли зі свіжою RTX 5070. Порівняння провів автор YouTube-каналу Testing Games на ігровому ПК з чіпом Ryzen 7 9800X3D.

Результати в ААА-хітах у 2K:

God of War: Ragnarök – 107 fps (GeForce RTX 4070), 129 fps (GeForce RTX 5070).

Kingdom Come Deliverance 2 – 56 fps (GeForce RTX 4070), 73 fps (GeForce RTX 5070).

Forza Horizon 5 – 115 fps (GeForce RTX 4070), 140 fps (GeForce RTX 5070).

CYBERPUNK 2077 – 60 fps (GeForce RTX 4070), 74 fps (GeForce RTX 5070).

S.T.A.L.K.E.R. 2 – 54 fps (GeForce RTX 4070), 64 fps (GeForce RTX 5070).

Black Myth: Wukong – 37 fps (GeForce RTX 4070), 46 fps (GeForce RTX 5070).

Starfield – 59 fps (GeForce RTX 4070), 68 fps (GeForce RTX 5070).

Red Dead Redemption 2 – 94 fps (GeForce RTX 4070), 114 fps (GeForce RTX 5070).

Horizon Forbidden West – 80 fps (GeForce RTX 4070), 97 fps (GeForce RTX 5070).

Ghost of Tsushima – 64 fps (GeForce RTX 4070), 72 fps (GeForce RTX 5070).

GeForce RTX 5070 залежно від гри від 10 до 20% швидше, ніж попередниця. Чи варті ці відсотки зайвих кількох сотень доларів? Навряд чи.