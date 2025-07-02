США розмістить своє ППО прямо в космосі

Космічні сили США випустили інформаційний запит (RFI), адресований промисловим партнерам і приватним компаніям. Він стосується вивчення можливостей ракет-перехоплювачів космічного базування для протиракетної оборони. Метою запиту є збір інформації про існуючі технології та розробка стратегії створення великої супутникової угруповання, призначеної для активного захисту від ракетних атак.

RFI є частиною реалізації плану Дональда Трампа по створенню «Золотого купола», про який він розповів в травні. Проект передбачає будівництво великого угруповання супутників, які зможуть виявляти, відстежувати і перехоплювати запущені ракети. До нього також увійде невелика група апаратів, що несуть наступальне озброєння. Ключовою перевагою розміщення перехоплювачів у космосі є швидкість реагування. Вони можуть збивати ракети, що атакують, на стадії підйому і розгону, що збільшує шанс ліквідувати загрозу.

Цей надзвичайно великий і складний космічний щит президент США хоче розгорнути всього за три роки. За його оцінками, на проект піде 175 мільярдів доларів. У той же час Бюджетне управління Конгресу оцінило його реалізацію в 524 мільярди, а термін — в 20 років.

Оснащення супутників ракетними установками або навіть лазерами — ідея не нова. Рональд Рейган був першим президентом США, який запропонував таку концепцію, назвавши її Стратегічною оборонною ініціативою. Її озвучили в 1983 році. Тоді критики порівняли її з спробою однією кулею збити іншу кулю. На той момент не існувало достатньо розвинених технологій для реалізації проекту. Крім того, це призвело б до мілітаризації космічного простору, що заборонено багатьма договорами.

Проект «Золотий купол» також зустрічає багато критики. Причому як всередині країни, так і за її межами. Наприклад, проти мілітаризації космосу виступив Китай, реагуючи на плани Трампа. Однак промисловість США проявила інтерес до цього плану, який передбачає великі фінансові вливання.

RFI від Космічних сил США ще не означає відкритого збору конкретних пропозицій. Це наступний етап. На стадії інформаційного запиту Пентагон збирає відомості про існуючі технології від компаній, які спеціалізуються на аерокосмічних проектах. Потім планується обговорення ідей з окремими виробниками. Лише після цього має відбутися тендер на реалізацію програми.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що попередні закриті консультації з оборонними підрядниками Космічні сили США та Агентство з протиракетної оборони провели ще в квітні, тобто до того, як Трамп оголосив про плани щодо створення «Золотого купола».