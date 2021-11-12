Унікальний iPhone із USB-C продали за три мільйони гривень

Смартфон Apple із роз’ємом USB-C продали на аукціоні за кілька мільйонів гривень. Це випливає з інформації на веб- сайті eBay.





На сторінці лота повідомляється, що торги закрилися після ставки в 86 тисяч доларів, або близько трьох мільйонів гривень. Усього було зроблено 116 ставок. При цьому стартова ціна унікального iPhone склала лише один долар. Ім’я покупця девайсу не розкривається.

Редакції видання Gizmodo стало відомо, що анонімний покупець зробив пропозицію у вигляді одного мільйона доларів. Однак швейцарський ентузіаст, який виставив iPhone на продаж, не прийняв цю ставку, оскільки вважав, що її здійснив троль. “Інтерес до аукціону говорить про те, що користувачі дуже хочуть бачити смартфони Apple з роз’ємом USB-C”, – зазначили журналісти.

Смартфон Apple із роз’ємом USB-C швейцарський студент-робототехнік Кен Піллонель створив цієї осені. У листопаді фахівець вирішив виставити апарат на аукціон, разом з цим опублікувавши інструкцію, за якою кожен бажаючий може встановити свій iPhone новий фізичний інтерфейс.