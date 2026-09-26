До 8700 км без посадки: Airbus A321XLR отримав потужніші двигуни

Pratt & Whitney розпочала постачання літаків із новою версією своїх редукторних турбовентиляторних двигунів. Першим перевізником, який отримав Airbus A321XLR із силовими установками GTF Advantage, стала United Airlines. Про передачу літака 24 вересня повідомила корпорація RTX, до складу якої входить виробник двигунів.

Головні зміни стосуються тяги та довговічності. Порівняно з нинішнім GTF нова модифікація забезпечує на 4–8% більшу тягу під час зльоту. Також удосконалено гарячу частину двигуна — вузли, які працюють за високих температур.

За оцінкою Pratt & Whitney, GTF Advantage зможе залишатися на крилі до двох разів довше, перш ніж потребуватиме зняття для обслуговування. Для авіакомпаній це може означати менше простоїв, пов’язаних із демонтажем двигунів. Йдеться саме про тривалість експлуатації між такими роботами, а не про відмову від регулярних технічних перевірок.

Сам A321XLR розрахований на маршрути завдовжки до 8700 км і польоти тривалістю до 11 годин. За даними Airbus, його максимальна місткість становить 244 пасажири, хоча фактична кількість крісел залежить від компонування салону.

Поєднання такої дальності з вузькофюзеляжною конструкцією дозволяє відкривати прямі далекомагістральні маршрути, для яких великий широкофюзеляжний літак може бути надмірним. Зокрема, йдеться про сполучення між містами з меншим пасажиропотоком. Показник 8700 км характеризує можливості A321XLR загалом: окремої нової максимальної дальності саме з GTF Advantage у повідомленні не навели.

Нові двигуни зберігають взаємозамінність із поточною версією GTF. Це має спростити їх використання перевізниками, у флоті яких працюватимуть обидві модифікації.

До 2028 року Pratt & Whitney планує перевести всю виробничу лінію PW1100G-JM на стандарт Advantage. Для вже випущених двигунів готують пакет GTF Hot Section Plus. Його встановлення під час технічного обслуговування стане доступним на початку 2027 року. За заявою виробника, модернізація дозволить отримати до 90–95% переваг Advantage щодо довговічності.