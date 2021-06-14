Складено рейтинг кращих моделей дешевих смартфонів з великим акумулятором

Всупереч поширеній думці багатьох, знайти довгограючий смартфон можна і за межами преміального ринку. В 2021 році повно середньобюджетників, що мають під своїми капотами монструозні акумулятори, які забезпечують по кілька днів автономної роботи. Саме такі пристрої і представлені в статті.





№5 – Realme C15

Непогана робоча конячка для невибагливих користувачів. Велетенський акумулятор 6000 мАг в зв’язці з HD + роздільною здатністю екрану творить чудеса. Дует дозволяє пристрою спокійно переживати два дні активного геймінгу і спілкування в мережі. До того ж, для своєї ціни Realme C15 непогано знімає – 13-мегапіксельний датчик при належному освітленні видає реально деталізовані та якісні кадри.



№4 – Xiaomi Poco M3

Смартфон побудований на базі процесора Snapdragon 662. Це непоганий варіант для такої ціни, за рахунок якого на гаджеті швидко працюють додатки для інтернету, а також ігри типу PUBG. При цьому навіть при активному користуванні батарея ємністю 6000 мАг не попросить на пітстоп раніше вечора. Все це доповнюється стильним дизайном з незвичайним блоком камери.



№3 – Lenovo K12 Pro

Lenovo повертається на український ринок, випустивши смартфон Lenovo K12 Pro. Він комплектується акумулятором ємністю 6000 мАг і процесором Snapdragon 662, якого вистачить для Call Of Duty Mobile і схожих ігор. Також у пристрою стильний зовнішній вигляд за рахунок острівної фронталки в лівому верхньому кутку. Працює смартфон під управлінням чистого Android 10.

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№2 – Samsung Galaxy M21

При доступній вартості Samsung Galaxy M21 комплектується крутою Super AMOLED панеллю діагоналлю 6.4 дюйма і монструозним акумулятором ємністю 6000 мАг. Такої батареї впевнено вистачає на день автономної роботи при інтенсивному навантаженні. Якщо бути більш спритним, є всі шанси, що модель протягне далеко від розетки два, а то і три дні.



№1 – Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro крім монструозної батареї 5160 мАг оснащується процесором Snapdragon 860. Це майже флагманський процесор, за рахунок якого смартфон потягне будь-яку сучасну гру на найвищих графічних налаштуваннях. Також у нього крутий 6.67-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц, стереодинаміки і захист від вологи за стандартом IP53.

