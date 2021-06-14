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Складено рейтинг кращих моделей дешевих смартфонів з великим акумулятором

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Всупереч поширеній думці багатьох, знайти довгограючий смартфон можна і за межами преміального ринку. В 2021 році повно середньобюджетників, що мають під своїми капотами монструозні акумулятори, які забезпечують по кілька днів автономної роботи. Саме такі пристрої і представлені в статті.


№5 – Realme C15

realme C15

Непогана робоча конячка для невибагливих користувачів. Велетенський акумулятор 6000 мАг в зв’язці з HD + роздільною здатністю екрану творить чудеса. Дует дозволяє пристрою спокійно переживати два дні активного геймінгу і спілкування в мережі. До того ж, для своєї ціни Realme C15 непогано знімає – 13-мегапіксельний датчик при належному освітленні видає реально деталізовані та якісні кадри.

№4 – Xiaomi Poco M3

Смартфон побудований на базі процесора Snapdragon 662. Це непоганий варіант для такої ціни, за рахунок якого на гаджеті швидко працюють додатки для інтернету, а також ігри типу PUBG. При цьому навіть при активному користуванні батарея ємністю 6000 мАг не попросить на пітстоп раніше вечора. Все це доповнюється стильним дизайном з незвичайним блоком камери.

№3 – Lenovo K12 Pro

Lenovo повертається на український ринок, випустивши смартфон Lenovo K12 Pro. Він комплектується акумулятором ємністю 6000 мАг і процесором Snapdragon 662, якого вистачить для Call Of Duty Mobile і схожих ігор. Також у пристрою стильний зовнішній вигляд за рахунок острівної фронталки в лівому верхньому кутку. Працює смартфон під управлінням чистого Android 10.
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№2 – Samsung Galaxy M21

При доступній вартості Samsung Galaxy M21 комплектується крутою Super AMOLED панеллю діагоналлю 6.4 дюйма і монструозним акумулятором ємністю 6000 мАг. Такої батареї впевнено вистачає на день автономної роботи при інтенсивному навантаженні. Якщо бути більш спритним, є всі шанси, що модель протягне далеко від розетки два, а то і три дні.

№1 – Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro крім монструозної батареї 5160 мАг оснащується процесором Snapdragon 860. Це майже флагманський процесор, за рахунок якого смартфон потягне будь-яку сучасну гру на найвищих графічних налаштуваннях. Також у нього крутий 6.67-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц, стереодинаміки і захист від вологи за стандартом IP53.

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