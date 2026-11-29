Частина користувачів Windows 11 зіткнулася з циклічним перезавантаженням комп’ютера після встановлення жовтневих і листопадових накопичувальних оновлень. Під час спроби запуску система видає помилку 0xc0000001 (STATUS_UNSUCCESSFUL), а вбудований засіб відновлення повідомляє про пошкодження одного із завантажувальних файлів. Про проблему повідомляє Neowin із посиланням на портал Winhelponline.

Імовірною причиною збою став сторонній драйвер PxHlpa64.sys. Він входить до бібліотеки PxEngine, яку використовують програми для запису DVD, зокрема продукти Roxio та Sonic, що нині належать Corel. Цей модуль також трапляється в Adobe Premiere Elements. Ймовірно, драйвер несумісний із функцією «Цілісність пам’яті», яка захищає систему від виконання шкідливого коду на рівні ядра. Раніше через нього ця функція просто не вмикалася, а тепер після оновлень Windows 11 він може взагалі не давати системі завантажитися.

Попри неможливість звичайного запуску, Windows 11 у таких випадках зазвичай вдається завантажити в безпечному режимі. Для усунення проблеми фахівці радять видалити службу проблемного драйвера PxHlpa64, прибрати пов’язаний із нею запис LowerFilters у системному реєстрі та перейменувати файл C:\Windows\System32\drivers\PxHlpa64.sys, наприклад на PxHlpa64.sys.old. Перед будь-якими змінами в реєстрі варто створити точку відновлення.

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Якщо комп’ютер не запускається навіть у безпечному режимі, фахівці рекомендують тимчасово вимкнути апаратну віртуалізацію Intel VT-x або AMD-V (SVM Mode) у налаштуваннях UEFI. Після видалення проблемного драйвера віртуалізацію можна ввімкнути назад. Якщо програма для запису дисків, яка встановила драйвер, вам більше не потрібна, краще повністю її видалити.

Це далеко не перша проблема, пов’язана з листопадовим оновленням Windows 11 KB5132061. Раніше користувачі скаржилися на збої в роботі принтерів, програм Citrix і Sage, а також зникнення функцій масштабування, повороту та нахилу вебкамер. Дехто також стикався з помилками під час встановлення самого оновлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Microsoft прибере з Windows 11 передачу файлів через Bluetooth за протоколом MTP. Під скорочення також потрапив окремий застосунок родинної безпеки Microsoft Family Safety.