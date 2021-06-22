Для чого в Інтернеті скуповують касові чеки

В Інтернеті набирає популярність новий вид досить дивного бізнесу – покупка і продаж касових чеків. Існують навіть цілі сайти, які цим тільки і займаються, частину оголошень можна знайти на OLX і інших сайтах.





Навіщо купують касові чеки?

Щоб видати підробку за бренд. Наприклад, хтось купив сумочку за великі гроші, чек продав. Зловмисник купив цей чек і продає сумку, яка коштує, приміром 20000 гривень, «всього» за 5000. А на ділі, це просто якісна підробка, яка не коштує і тисячі. Також і дружина може витратити гроші чоловіка, а чек докласти. Мовляв, сумку купила! Збір різних бонусів. Деякі організації дають можливість збирати бонуси за чеками, потрібно лише просканувати QR код. Як правило, продають не самі чеки, а фотографію цього QR коду з чека. Для здачі звітності. Участь в акціях. Деякі магазини проводять різні акції, в яких беруть участь чеки. Чеки потрібно зберігати фізично, а потім прийти в потрібний час і потрібне місце. Для крадіжки у великих магазинах. Чек показується охорони при виході, а товар успішно викрадається, якщо запілікали противокражні рамки. А куточок чека з датою і часом продажу можуть просто підірвати. Також шахраї купують чеки для того, щоб повернути в магазин підробку, типу «Не підійшов розмір / колір / фасон». Товар природно якісно підроблений. Для отримання грошей на вiдрядження. Наприклад, працівник поїхав у якесь місто, витратив там всього 5 тисяч гривень. Купив чеків ще на 20 тисяч, а нічого не підозрюючий начальник сплатить всі чеки.

Чеки за готівковий розрахунок особливо цінуються в цьому «бізнесі». Більш того, є навіть сайти, які друкують будь-які чек.

Чи варто продавати чеки?

Варто розуміти, що для тієї людини, яка буде використовувати касові чеки заради отримання вигоди, може загрожувати кримінальна відповідальність за ст. «Шахрайство».

За продажу своїх чеків відповідальності поки немає, проте якщо ви вирішили продати свій чек, то морально ви вже берете участь в якійсь не зовсім законній схемі.

Тому краще свої чеки не продавати, не викидати, а утилізувати коли пройде гарантія або ж вони вам стануть не потрібні. Ну а в разі, якщо на чеку буде ваше ПІБ, а з ним зроблять якусь махінацію, то не виключено, що можуть і до вас прийти. Особливо нічого не буде, але нерви постраждають.