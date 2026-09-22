Samsung назвала строки виходу One UI 9 для старіших Galaxy: перші моделі оновлять уже 28 вересня

Samsung почала поширювати стабільну One UI 9 на базі Android 17 і вперше назвала конкретні строки для смартфонів попередніх поколінь. Частина торішніх флагманів має отримати оновлення вже наприкінці вересня.

Першими стабільну One UI 9 почали отримувати Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra — глобальне розгортання оболонки Samsung офіційно оголосила 16 вересня. Нові Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 та Z Flip8 постачаються з цією версією системи від початку продажів.

Тепер тайське представництво Samsung опублікувало детальніший графік. 28 вересня оновлення має стати доступним для серії Galaxy S25, а також складаних Galaxy Z Fold7 і Galaxy Z Flip7. Для Galaxy S23 FE реліз запланований до кінця жовтня.

Водночас ці дати стосуються насамперед Таїланду. Samsung традиційно поширює великі оновлення хвилями, тому в Україні та інших країнах One UI 9 може з’явитися дещо раніше або пізніше. Українське представництво компанії поки не опублікувало детального календаря для кожної моделі.

До переліку смартфонів, для яких Samsung уже тестувала One UI 9, також входять Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7 і Z Flip7. Раніше компанія офіційно розширила на них бета-програму у Великій Британії, США, Кореї та Індії.

One UI 9 приносить нові можливості Galaxy AI, функцію My FanCam для автоматичного утримання вибраної людини в центрі відео, покращений Now Brief, нові інструменти конфіденційності та оновлене керування обслуговуванням пристрою.

Перевірити наявність прошивки можна через «Налаштування» → «Оновлення ПЗ» → «Завантаження та встановлення». Точний строк появи One UI 9 залежатиме від конкретної країни, оператора та моделі смартфона.