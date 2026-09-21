Велосипедний замок навчили впізнавати власника: ключ більше не потрібен

Звичайний велосипедний ланцюг отримав функції, знайомі власникам сучасних автомобілів. TMD Chain Lock автоматично розпізнає смартфон власника, має сигналізацію та працює до дев’яти місяців без заряджання.

Нідерландська компанія TMD Locks представила розумний велосипедний замок TMD Chain Lock, для якого не потрібен звичайний ключ. Коли смартфон власника опиняється поруч, замок розпізнає його через Bluetooth — після цього достатньо натиснути кнопку на корпусі.

Якщо телефон розрядився або залишився вдома, велосипед також не буде заблокований назавжди. У застосунку можна заздалегідь налаштувати аварійний код, який вводиться послідовністю натискань кнопки.

TMD Chain Lock має вбудовану 100-дБ сигналізацію, що спрацьовує при спробі втручання. Акумулятора, за заявою виробника, вистачає приблизно на дев’ять місяців звичайного використання. Корпус має захист IP57.

Основою замка залишається механічний захист. Усередині використовується загартована сталь, а ланцюг додатково захищений шарами волокон Dyneema та Kevlar. Модель отримала сертифікацію ART-2, яку використовують для велосипедних протиугінних систем.

Через застосунок власник може надати доступ іншим людям, перевірити історію використання та побачити останнє місце, де замок використовувався. Важливий нюанс: GPS у Chain Lock немає. Тобто відстежувати викрадений велосипед у реальному часі він не здатний — програма лише запам’ятовує останню відому позицію смартфона.

Замок продається у версіях довжиною 70, 110 і 160 см масою від 1,3 до 2,1 кг. Ціна стартує з 229 євро — приблизно 11,8 тис. грн.

У 2027 році TMD також планує випустити Ring Lock із вбудованим GPS, сповіщеннями в реальному часі та потужнішою 120-дБ сигналізацією.