Міноборони випустило Резерв+ 2.4.1: у застосунок додали підтримку ШІ

Для користувачів Резерв+ почалося розповсюдження оновлення до версії 2.4.1. Нова збірка з’явилася 1 вересня 2026 року після версії 2.3.3, яка була випущена наприкінці липня.

Одним із головних нововведень стала служба підтримки безпосередньо всередині Резерв+. Користувачам більше не обов’язково переходити до зовнішнього месенджера, щоб отримати консультацію щодо роботи сервісу.

У новому чаті можна поставити запитання AI-асистенту щодо військового обліку, оформлення відстрочки, пошуку вакансій та інших можливостей Резерв+. Якщо автоматизований помічник не зможе вирішити проблему, складніше звернення буде передано оператору служби підтримки.

Водночас нова функція поки працює у тестовому режимі та запускається поступово. Тому в частини користувачів у розділі «Служба підтримки» ще може відображатися старе посилання на Viber-бот. У Міноборони зазначають, що згодом вбудований чат має стати доступним і для них.

Крім того, в описі актуального оновлення для iOS розробники повідомляють про покращення стабільності роботи застосунку, доопрацювання сервісних повідомлень та виправлення дрібних помилок.

Вихід оновлення відбувся після проблем із доступом до Резерв+, з якими користувачі зіткнулися вранці 1 вересня. Застосунок повідомляв про застарілу версію та вимагав оновитися, хоча нова збірка певний час могла бути недоступною в магазині застосунків.

Після встановлення Резерв+ 2.4.1 також можуть виникати тимчасові труднощі з авторизацією через BankID через високе навантаження на систему. Тому користувачам, яким не вдається увійти одразу після оновлення, варто повторити спробу пізніше.