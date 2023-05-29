WhatsApp готується до запуску нової функції спільного доступу до екрану

У бета-версії WhatsApp для Android, версії 2.23.11.19, з’явилася нова функція, яка дозволяє користувачам ділитися екраном зі своїми контактами, повідомляє онлайн-платформа WABetaInfo.

Натиснувши на нову іконку, розташовану на панелі управління дзвінками, користувачі можуть активувати цю функцію. Таким чином, вся активність на екрані записується і передається в чат співрозмовнику.

Однак портал підкреслює, що ця функція може бути несумісною зі старими версіями Android, великими груповими дзвінками, а також з контактами, які використовують застарілі версії WhatsApp – в такому випадку запис екрану може бути не отриманий іншою стороною.

Користувачі також можуть зупинити запис екрану, коли забажають. Крім того, ця функція може бути використана лише в тому випадку, якщо користувачі попередньо надали WhatsApp дозвіл на трансляцію вмісту своїх смартфонів зовнішнім сторонам.