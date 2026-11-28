На китайському аеродромі Пучен-Нейфу в провінції Шеньсі помітили загадковий безпілотник, який дуже нагадує американський дрон-заправник MQ-25 Stingray. Схожість настільки помітна, що в мережі вже заговорили про китайську копію. Втім, остаточних висновків поки робити не варто.

Як його знайшли

Апарат спершу помітили на загальнодоступних супутникових знімках у сервісах Apple Maps і Bing Maps. 18 листопада аналітик Чарльз Сюй написав у X, що на аеродромі в Пучені видно одразу три безпілотники. Це стелс-розвідник CH-7, великий дрон-носій Jiutian, здатний запускати менші апарати, і невідомий літак, схожий на MQ-25.

Згодом видання The War Zone отримало чіткіші супутникові знімки від оператора Vantor. Вони датовані 23 квітня 2026 року, тобто безпілотник стоїть на аеродромі щонайменше з весни.

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Чим він схожий на MQ-25, а чим відрізняється

За оцінками, розмах крил китайського апарата становить приблизно 20,1 м, а довжина близько 14,9 м. Це трохи менше, ніж у MQ-25 Stingray, який має розмах 22,9 м і довжину 15,5 м. Загальний силует при цьому дуже схожий.

Водночас відмінності теж є. У китайського дрона гостріший ніс іншого кольору, де може ховатися антена радара, інакше влаштований повітрозабірник на спині та зубчасті кромки, які можуть знижувати помітність для радарів. Повітрозабірник розділений на два канали, тож не виключено, що апарат має два двигуни. MQ-25 натомість оснащений одним двигуном Rolls-Royce AE 3007N.

Американський MQ-25A Stingray під час випробувального польоту

Головне питання в тому, для чого цей безпілотник створили. За самими знімками визначити це неможливо. Він може бути заправником, розвідником із великою тривалістю польоту або просто демонстратором технологій. Ознак того, що апарат пристосований для базування на авіаносцях, на фото не видно.

Навіщо флоту дрон-заправник

MQ-25 Stingray США розробляли саме для дозаправки палубної авіації. Ще у 2021 році демонстратор заправив у повітрі винищувач F-35C. У квітні 2026 року в повітря вперше піднявся перший MQ-25A для ВМС США, а у вересні Boeing отримала замовлення на перші три серійні апарати.

Зараз роль заправників на американських авіаносцях виконують винищувачі F/A-18E/F Super Hornet. Через це дорогі бойові літаки й пілоти зайняті допоміжною роботою, а місця на палубі й так обмаль. Безпілотний заправник дозволяє збільшити дальність і тривалість польотів палубної авіації без повернення на корабель.

Частина ширшої програми

Для Китаю така машина виглядала б логічно. Країна активно розвиває флот, зокрема авіаносець Fujian та незвичайний універсальний десантний корабель Type 076 Sichuan, розрахований на роботу з безпілотниками. Паралельно Китай створює палубний ударний дрон GJ-21, морську версію GJ-11 Sharp Sword з малопомітною схемою «літаюче крило».

Універсальний десантний корабель Type 076 Sichuan

Тож якщо апарат у Пучені справді виявиться заправником, схожість з MQ-25 буде не найважливішою деталлю. Значно показовіше те, що Китай, схоже, вибудовує повноцінну безпілотну авіацію, яка охоплює ударні, розвідувальні та допоміжні завдання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що китайський стелс-винищувач J-20 почав літати в парі з автономними дронами-веденими. Пілоти ВПС Китаю вже відпрацьовують на тренажерах бої разом із безпілотними веденими в умовах радіоелектронних перешкод, а одну з ключових ролей у цій концепції відіграє саме J-20.