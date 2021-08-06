Apple почала сканувати iPhone в пошуках заборонених фото

Власникам техніки Apple доводиться миритися з безліччю обмежень, які «яблучна» компанія передбачила для своїх пристроїв. Apple видніше, звідки встановлювати додатки, якими сервісами та аксесуарами користуватися. Але тепер фірма має намір зайти ще далі – Apple вводить «цифровий огляд» того, що користувачі роблять на куплених iPhone.





З 6 серпня автоматичний алгоритм компанії почав сканувати фотографії, збережені в пам’яті пристроїв. Робиться це з благими намірами – для виявлення зйомок дитячого порно і жорстокого поводження з дітьми. Алгоритм Apple навчений на великій базі з аналогічним контентом, наданій ФБР. Він попіксельно зіставляє фотографії та з’ясовує, наскільки вони схожі одна на одну. Якщо система запідозрить щось недобре, то зображення будуть перевіряти модератори компанії, і, в разі необхідності, повідомляти про порушників спецслужбам.

Безумовно, боротьба з нелегальним контентом, особливо настільки огидного характеру, – це добра справа. Але як бути з конфіденційністю користувачів? Експерти по криптографії та безпеці вже б’ють на сполох. Адже навіть найдосконалішим алгоритмам властиво помилятися, і під підозрою можуть виявитися абсолютно невинні люди.

Та й хто може гарантувати, що слідом за дитячим порно Apple не почне шукати що-небудь ще? Метью Грін, дослідник в галузі безпеки з Університету Джона Хопкінса, вважає, що технологію «цифрового огляду» можна використовувати для виявлення фотографій будь-якого змісту, які влада вважає незаконними. А значить уряди всього світу навряд чи втримаються від спокуси прийти і натякнути, що хотіли б отримати доступ до її використання. З такими темпами будь-який «яблучний» смартфон одного разу може перетворитися на ефективний інструмент для виявлення неугодних.