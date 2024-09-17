Став відомий виробник процесорів для PlayStation 6

Intel і Sony у 2022 році вели переговори щодо можливості використання чіпів першої компанії в ще не анонсованих ігрових консолях PlayStation 6. Принаймні, про це з посиланням на кілька власних джерел повідомляє Reuters.

Якщо коротко, в агентстві вважають: замовлення, якби таке відбулося, змогло б забезпечити Intel виручкою близько $30 мільярдів і зайняти її потужності на п’ять років.

Крім Intel, на співпрацю з Sony, за матеріалом, претендували Broadcom і AMD. Остання, як і раніше, виграла – чіпи AMD використовуються як у нинішніх PS5/PS5 Pro, так і в попередньому поколінні цих консолей. Втім, виробництвом (не плутати з розробкою) чіпів займуться на TSMC.

У випадку Intel передбачалося, що компанія могла б не тільки випускати, а й розробити чіп для PlayStation 6 – але не склалося. Нібито через розбіжності, скільки прибутку від реалізації чіпів кому відійде. Крім того, Intel довелося б істотно видозмінювати фінальний дизайн чіпа для зворотної сумісності з іграми попередніх поколінь PlayStation.