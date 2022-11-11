Рідкісний безпілотник вдалося збити ЗСУ

У Сумській області бійцям ЗСУ вдалося збити безпілотник Supercam S350. Це рідкісний дрон, який використовує армія Росії для ведення розвідки. У мережі з’явилося фото збитого БПЛА, на ньому помітно парашут. Його наявність є ознакою того, що пристрій вимушений був зробити аварійну посадку. Це означає, що українські військові зможуть взяти дрон та передати його інженерам для вивчення.

Відомо, що суттєвих пошкоджень безпілотник не зазнав. Ювелірна робота ЗСУ дала змогу вивчити один із рідкісних БПЛА. Supercam S350 виготовляє російська компанія «Безпілотні системи». Його основна робоча задача — картографічна робота та аерофотографування. БПЛА використовують рятувальні служби РФ, але зараз ворог вирішив їх використовувати для розвідки.

Розмах крила цієї пташки 3,2 метра, максимальна висота польоту 5 км. Для передачі даних безпілотник використовує широкосмуговий канал та може передавати їх операторові на відстані до 100 км. Швидкість польоту пристрою від 65 до 120 км/год. Він може знаходитись у небі до 4,5 годин. Supercam S350 здатний переносити на собі фотоапарат, відеокамеру чи тепловізор вагою до 2,5 кг.

БПЛА можна використовувати при поганих погодних умовах. Ці дрони мають особливу конструкцію крила. В ньому можна розміщати додаткову вимірювальну апаратуру. Інформаційно-вимірювальна апаратура у комплексі із САУ забезпечують чітку та якісну відеофіксацію. До того ж отримані кадри можна склеювати.

Корпус БПЛА виготовлений із багатошарового композитного матеріалу. Коли пристрій заходить на посадку, то виконує фігуру «горка», тоді корисне навантаження опиняється зверху і захищене від ударів об землю. Запуск здійснюється із пневмонічної катапульти.

Успішна робота ЗСУ на Сумщині тепер дасть змогу дізнатися про ворога трохи більше, а саме: звідки прилетів дрон, та що знаходиться поруч із місцем запуска.