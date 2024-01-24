Пристрої Samsung будуть вміти вимірювати тиск та цукор

За даними Bloomberg, інженери компанії Samsung активно працюють над двома датчиками. Перший зміг би вимірювати тиск у людини, другий – показувати вміст цукру в крові. Обидва датчики планують вбудувати в портативний гаджет. Можливо, це буде смарт-годинник або смарт-кільце. Про те, що Samsung справді планує випустити такий пристрій, виданню Bloomberg розповів віцепрезидент Хон Пак, який курує меднапрямок у Samsung.

Сучасні способи вимірювання цукру в крові передбачають проколювання шкіри і отримання краплі крові. Діабетики знають, що це досить неприємна процедура, яку до того ж потрібно виконувати кілька разів на день. Якщо у Samsung вийде зробити метод вимірювання цукру неінвазивним, це буде грандіозним проривом у сфері технологій і медицини.

Паралельно інженери розробляють датчик вимірювання тиску. Такі датчики вже є в розумних годинниках, але для їхньої роботи потрібні манжети, що надуваються. Найчастіше такі датчики не показують точних значень, а лише попереджають про відхилення від норми. У Samsung же хочуть створити такий датчик, який давав би змогу моніторити тиск у режимі 24/7.

Вихід наступного покоління розумних годинників Samsung Galaxy Watch очікується в другій половині 2024 року. У цей же період має відбутися презентація розумного кільця Galaxy Ring. Не виключено, що компанія представить інтонаційні датчики для діабетиків і гіпертоніків у рамках анонсу цих продуктів.