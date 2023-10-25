Xiaomi готується до анонсу свого першого смарт-годинника з функцією вимірювання артеріального тиску

Напередодні масштабної презентації Xiaomi в мережі з’явилася інформація про ще один девайс, який бренд представить разом зі смартфонами Xiaomi 14 і HyperOS. Йдеться про смарт-годинник для моніторингу артеріального тиску Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder буде офіційно представлено 26 жовтня разом з Xiaomi 14, Hyper OS та Xiaomi Watch S3.

Судячи з тизерів, розумний годинник отримає круглий циферблат із двома фізичними кнопками на правій стороні. У ремінець буде вбудовано датчики для вимірювання артеріального тиску.

Варто зазначити, що зовні годинник не відрізнятиметься від інших пристроїв бренду. Такий гаджет стане особливо корисними для літніх людей, які страждають на гіпертонію. Більш детальна інформація про гаджет стане відома незабаром.

Офіційний анонс Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder відбудеться завтра, 26 жовтня, разом із Xiaomi 14, Hyper OS та Xiaomi Watch S3.