Exynos 2200 чи Snapdragon 8 Gen 1: яка версія Samsung Galaxy S22 швидша

Експерт каналу PhoneBuff на YouTube з’ясував, на якому процесорі Samsung Galaxy S22 купувати в 2022 краще: Exynos 2200 або Snapdragon 8 Gen 1.





Під час огляду у випуску на YouTube-каналі експерт порівняв Samsung S22 на Exynos 2200 з цією ж моделлю на Snapdragon 8 Gen 1. Усього тестів було два: швидкість відкриття додатків і швидкість розрядки акумулятора.

Жителі Канади та США при покупці S22 отримують смартфон на Snapdragon 8 Gen 1, а ось жителі більшості інших країн, в тому числі і України, – на Exynos 2200. То який процесор все-таки краще?

Для першого тесту автори каналу запускали на смартфонах такі програми, як Starbucks, Word, Excel, «Камера» та ін. Загалом швидше запускалися програми на Snapdragon, в деяких випадках навіть набагато швидше (наприклад, програма для обробки фотографій). Загалом різниця між S22 на Snapdragon та Exynos склала 35 секунд.

Щодо автономності, то відмінності однієї моделі від іншої в цьому випадку зовсім незначні. Повністю розрядити S22 на базі Snapdragon вдалося за 8 годин, а на базі Exynos – за 7 годин 58 хвилин. З усіма результатами ви можете ознайомитись вище.