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«Приватбанк» блокує гроші в подвійному розмірі при поповненні рахунку

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Клієнт великого українського банку «Приватбанк» поскаржився на незвичайну стратегію фінустанови використовувати гроші, які надходять на рахунок людей. Користувач повідомив, що перекази на його картку зараховуються з затримкою до доби, «приватівці» пояснюють це «внутрішньою механікою банку».


Подробиці інциденту

Даний відгук залишив користувач Олександр Зарайський, докладно описавши ситуацію на своїй сторінці Facebook. Ситуація була наступна – на його карту ФОП провів переказ клієнт, відправивши 4856 гривень. «Приватбанк» зарахував переказ, відобразивши його в «Моїх платежах», однак замість зарахування зазначеної суми на картці утворився мінус в 835. Тобто відбулося списання 4000 гривень, наявних на рахунку, а залишок від суми пішов в кредит. Через дві години сума все ж таки зарахували, а штрафні санкції за ненавмисну позику не нарахували, однак у користувача з’явилися деякі претензії до банку:

  • чому фінустанова фактично використовує чужі гроші, крадучі їх з рахунку на період від кількох годин, до доби;
  • з якої причини все це робиться без дозволу, так як такий пункт в договорі між клієнтом і банком користувач не знайшов.

Завершив свій відгук Олександр питанням до «ПриватБанку» – як вийшла така ситуація? При цьому він уточнив, що його запит можна вважати офіційною заявою.

Представник фінустанови пообіцяв уточнити ситуацію, заявивши, що подібні випадки, хоч і не прописані в договорі, є «внутрішніми механізмами банку».

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