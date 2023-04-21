Представлено мініатюрну заміну смартфона у вигляді значка

Американський стартап Humane представив новий гаджет у вигляді піктограми на одяг з елементами штучного інтелекту для заміни смартфона. Про це повідомляє 9to5Mac .

Наголошується, що пристрій на конференції TED 2023 представив колишній дизайнер Apple Імран Чаудрі. Гаджет працює під керуванням мобільної ОС Android та на чіпі Snapdragon від Qualcomm .

Новий аксесуар кріпиться на одяг як значок або орден. При цьому його також можна тримати у долоні як смартфон.

У верхній частині розташований мініатюрний проектор лазерний, який створює віртуальний дисплей на долоні або іншій поверхні. Отримана проекція має квадратну форму та відображає текстову інформацію у зеленому кольорі.

Також пристрій має камеру, яка використовувалася для перекладу реплік Чаудрі іноземною мовою.

Голосове введення активувалося натисканням на корпус пристрою під тканиною одягу. Вгорі є спеціальна смужка жовтого світла, яка розгорається при активації мікрофона гаджета.

Humane була заснована директором з програмного забезпечення Apple Бетані Бонджорно та провідним дизайнером Імраном Чаудрі.