США успішно протестували B-21 Raider: ядерний бомбардувальник 6-го покоління

Військово-повітряні сили США успішно реалізували свій план підняти в повітря новий американський стратегічний бомбардувальник зі стелс-характеристиками наприкінці 2023 року. B-21 Raider вже здійснив свій перший політ і треба сказати, що в дії машина виглядає дійсно вражаюче.

Перший політ нового американського бомбардувальника тривав близько 90 хвилин, під час якого машина також зібрала різноманітні дані, які потім будуть детально проаналізовані перед наступними польотами. Літак також був зафіксований на фото і відео, що дозволяє нам побачити, як він виглядав під час свого дебютного польоту:

B-21 Raider – перший літак шостого покоління

Конкретні можливості B-21 (наприклад, швидкість, висота польоту, озброєння) тримаються в строгому секреті, але його виробник, компанія Northrop Grunmman, описує його як “перший літак шостого покоління”. У захоплених тонах його описують і американські військові, для яких бомбардувальник стане невід’ємною частиною так званої ядерної тріади і стримування ворога, оскільки він буде нести ядерну зброю з “глобальним охопленням”.

Бомбардувальник також буде оснащений новітніми стелс-технологіями, які зменшують його помітність для ворожих радарів. B-21 Raider також буде насичений електронікою, і з самого початку розроблявся як конструкція, що легко піддається майбутній модернізації, в тому числі оновленню програмного забезпечення.