Який бюджетний смартфон від Samsung не рекомендують техноблогери

Більшість смартфонів Samsung 2022 вартують того, щоб їх купити. Крім одного. І причин тому кілька. Ведучі YouTube-каналів розповідають про плюси та мінуси моделі Samsung Galaxy A13 4G. Насправді від покупки цього апарату у 2022 році краще відмовитись. Ми зібрали відгуки найпопулярніших техноблогерів і зробили підсумковий огляд для Вас.





У комплекті цього апарату можна знайти зарядку на 15 Вт (максимальна потужність, яку пристрій підтримує) і провід. Сам по собі смартфон зроблений із пластику, при чому глянцевого. Тому, доведеться до нього у будь-якому разі купувати чохол. Слідом за А12 пристрій отримав великий 6,6-дюймовий екран з IPS-матрицею та гарним запасом яскравості. Частота оновлення складає А13 60 Гц, є також роз’єм USB Type-C, один динамік (але не стерео).

Дисплей тут справді якісний. Але, один із значних недоліків Galaxy A13 4G – це процесор. Оснащений смартфон Exynos 850, обсяг оперативної пам’яті складає 4 ГБ. Продуктивність у плані виконання повсякденних завдань пристрою цілком звичайна. Загалом, він працює дуже неквапливо.

З ігор можна запустити навіть вимогливі проекти на середніх налаштуваннях графіки, частота кадрів у своїй становитиме максимум 40 к/с. Якщо говорити про автономність, то в А13 вона дуже непогана. Акумулятор має ємність 5000 мА*год. При середньому навантаженні на кінець дня залишається менше 30 відсотків заряду. Заряджається апарат від 0 до 100 відсотків трохи більше двох годин.

Фронтальна камера дозволяє зробити цілком нормальні знімки. Основний об’єктив має 50 МП, але не має функції стабілізації. Фотографує при хорошому висвітленні пристрій непогано. Проте вночі фото виявляються набагато гіршими, причому нічний режим тут також відсутній. Для відеозйомки А13 мало підходить, оскільки картинка виходить хоч і досить якісною, але тремтячою.

Працює смартфон на 12-ій версії Android. Оболонка у нього повноцінна – від Samsung. Щодо стабільності питань до системи немає жодних.

Взагалі, на думку багатьох техноблогерів, модель Galaxy A13 вийшла “прохідною”. Він вийшов краще, ніж А12, але не набагато, на відміну від A23 і A33, які дійсно стали кращими за минулі A22 і A32. Це дуже слабкий за характеристиками, але не дуже дешевий ( близько 5-ти тисяч гривень за комплектацію з 64 ГБ) апарат зі слабкою продуктивністю, середньою камерою. Хіба що екран у нього високоякісний.