Експерт назвав способи захисту від шахраїв у «чорну п’ятницю»

Аналітик з інформаційної безпеки Ян Кошанюк перерахував засоби захисту від шахраїв під час «чорної п’ятниці».

Насамперед експерт рекомендував порівнювати ціну на товари з аналогами на інших сайтах. Після цього варто дізнатися, з чим пов’язана знижка. Якщо є підозри і щось бентежить, то безпечніше відмовитись від покупки. Він також нагадав, що під час розпродажів шахраї часто використовують фішингові сайти – сторінки, створені для крадіжки грошей та особистих даних.

Крім того, Кошанюк згадав і про іншу схему – розсилки про неіснуючі акції, в яких стверджується про розпродаж товарів компанії через зупинення бізнесу в Україні.

“Для захисту від шахраїв завжди відстежуйте адреси сайтів, перевіряйте значок замочка перед посиланням і протокол https, скачайте антивірус та антиспам-фільтр на комп’ютер та смартфон”, – сказав IT-експерт.

Він також закликав уважно завантажувати програми з онлайн-маркетів, щоб випадково не скачати програму зловреда.