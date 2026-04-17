Оприлюднено вартість смартфонів HONOR 600 та HONOR 600 Pro

HONOR 600 та HONOR 600 Pro вже представлені на сайтах європейських роздрібних продавців. Там також вказані рекомендовані роздрібні ціни.

У Європі за HONOR 600 з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ попросять 605 євро, версія на 512 ГБ обійдеться в 650 євро. Щодо HONOR 600 Pro, то за смартфон доведеться викласти 930 євро. Конфігурація лише одна, з 12 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 512 ГБ.

У HONOR 600 і HONOR 600 Pro всередині акумулятори на 7000 мА*год. Смартфони отримали однакові дисплеї: 6,57-дюймовий OLED з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 8000 ніт. Молодша модель базується на чіпі Snapdragon 7 Gen 4, старша — на Snapdragon 8 Elite.